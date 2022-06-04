 

Украинок возмутило обращение «дедушки с логотипа» KFC к «цыпам с Украины»

04.06.2022, 4:00, Новости дня
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Украинцев в соцсетях возмутила фотография рекламы сети ресторанов KFC в мюнхенском аэропорту, на которой «дедушка с логотипа» полковник Сандерс лежит на кровати, откинув край одеяла, а ниже размещена надпись: «Цып с Украины очень ждут в Германии».

Фотография рекламного постера сети ресторанов быстрого питания KFC появилась в аэропорту Мюнхена.

На рекламе, размещенной под потолком воздушной гавани, «дедушка с логотипа» полковник Сандерс лежит на кровати, откинув край одеяла, а ниже написано: Chicks from Ukrainian are very welcome to Germany. («Цып с Украины очень ждут в Германии»). Между тем ряд пользователей отметили, что «место, отведенное Украине западным сознанием, указано очень четко».

Напомним, в апреле в эстонском парламенте заподозрили украинских беженок в намерении заниматься проституцией в ЕС. В том же месяце российские силовики обнаружили в Херсоне материалы на эскортниц, которых Служба внешней разведки Украины якобы использовала как информаторов и для выполнения особых поручений и даже диверсий в России и Европе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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