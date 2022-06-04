 

Генерал США призвал Запад срочно отправить Украине истребители

04.06.2022, 4:00, Новости дня
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Командующий Национальной гвардией Калифорнии генерал Дэвид Болдуин выразил мнение, что власти США и страны Запада должны как можно скорее рассмотреть вопрос о поставке Украине истребителей, в том числе американского производства, сообщило издание Politico.

Командующий калифорнийской Нацгвардией, которая ранее занималась обучением украинских военных, заявил, что лучшим «краткосрочным решением» стала бы отправка самолетов советского производства МиГ, которые есть у восточноевропейских союзников Вашингтона. По его словам, этот вариант представляется целесообразным, поскольку украинские летчики «уже обучены обращению с ними», передает ТАСС.

«[Самолеты] МиГ – это лучшее краткосрочное решение для поддержки украинцев, но американские или западные истребители – это вариант, который должен быть изучен как можно скорее», – добавил Болдуин.

По его словам, с момента начала российской специальной военной операции в Украине представители Национальной гвардии штата Калифорния помогали Киеву формировать запросы Пентагону на поставку украинской стороне различных вооружений. Также, как проинформировал Болдуин, военнослужащие калифорнийской Нацгвардии, в особенности летчики, на ежедневной основе контактируют с украинскими военными, чтобы обмениваться с ними идеями и соображениями по поводу тактики ведения боевых действий.

Напомним, в марте Варшава предложила США забрать польские МиГ-29 в Германию. Ранее американские СМИ сообщили, что Польша может передать Украине «советские самолеты», взамен получив от США американские истребители F-16. По словам источников, такой шаг стал бы ответом на призыв Киева закрыть небо над Украиной. США поддержали возможность передачи Украине советских самолетов из Польши. Вопреки этому Польша опровергла сообщения о решении передать Украине боевые самолеты.

Днем ранее украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал НАТО из-за отказа альянса закрыть небо над Украиной. В прошлую пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в небе над Украиной не должно быть военных самолетов НАТО, а на ее территории – солдат альянса. Он также добавил, что НАТО якобы не стремится к войне с Россией и несет ответственность за то, чтобы конфликт не распространился за пределы Украины, поскольку такое развитие событий будет более разрушительным и опасным.

Истребители МиГ-29 стоят на вооружении армии Польши с 1989 года и находятся на 22-й тактической авиабазе в Мальборке и 23-й базе в Минске-Мазовецком. Первые самолеты были приобретены в СССР, последующие получены из Чехии и Германии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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