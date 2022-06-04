France 24 – французские дипломаты второй раз в истории вышли на забастовку

Во Франции второй раз за время существования Министерства иностранных дел его сотрудники вышли на забастовку, передаёт France 24. Протестующие недовольны предстоящей реформой внешнеполитического ведомства: они опасаются, что в результате их лишат статуса дипломатов.

На протест недалеко от Министерства иностранных дел вышло около 200 человек из 1400 сотрудников внешнеполитического ведомства Франции, однако он не прошёл незамеченным: последняя забастовка дипломатических работников прошла ещё в 2003 году.

ЛОРА ГУНОН, редактор и дипломат в МИД Франции: Дипломаты очень редко выходят на забастовку. Мы проводим забастовку всего второй раз в истории министерства. Это показывает, что мы на самом деле обеспокоены результатами этой реформы.

Впервые о реформе объявили в апреле. Она позволит создать новый статус для государственных администраторов, в результате чего высокопоставленные госслужащие больше не будут привязаны к определённому ведомству.

Такие перемены вызывают у сотрудников МИД опасения, что их лишат статуса дипломатов. На прошлой неделе открытое письмо в газете Le Monde с критикой реформы подписало 500 дипломатических сотрудников. Они, как и протестующие у здания МИД члены профсоюза, призывают к забастовке на этой неделе.

ЖАН-БАТИСТ, редактор в МИД: В настоящее время в министерстве, особенно среди молодого поколения, распространено мнение, что не всегда уделяется достаточно внимания тому, как мы сейчас выполняем работу. Часто она подразумевает ненормированный рабочий день, а иногда мы не можем качественно выполнить все поручения, потому что их слишком много.

Новому министру иностранных дел Катрин Колонне придётся найти способы разрядить обстановку. За последние 15 лет в МИД уже упразднили 3 тысячи рабочих мест.

Дата выхода в эфир 03 июня 2022 года.