 

NTD – в Японии создали робота-козла для помощи пожилым фермерам

04.06.2022, 2:40, Разное
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Японская компания Kawasaki создала промышленного робота-козла, который будет помогать пожилым фермерам перевозить тяжёлые грузы. Как передаёт NTD, пока разработчики продолжают тестировать своё творение. В следующем году робот-козёл должен поступить в продажу.

Этот высокотехнологичный козёл словно создан для аттракционов. Но на самом деле это настоящий промышленный робот. Его разработали в японской корпорации Kawasaki. Андроиды она выпускает уже пять лет, а четвероного робота инженеры сделали впервые.

«Умную» машину назвали BEX — в честь альпийского горного козла, или ибекса.

НОБОРУ ТАКАГИ, сотрудник компании Kawasaki: Он ходит на четырёх ногах, поэтому может переступать через предметы или ходить по неровным поверхностям. Если препятствий нет, то он может ездить на колёсах.

Робот-козёл перевозит грузы весом до 100 килограммов. Под животом спрятаны колёса. Машина работает от аккумуляторов. Ею можно управлять дистанционно или запрограммировать для самостоятельного передвижения.

Главное предназначение робота — помогать пожилым фермерам перевозить тяжёлые грузы.
Пока разработчики продолжают тестировать своё творение. В следующем году робот-козёл должен поступить в продажу.

Корпорация Kawasaki выпускает поезда, лёгкие самолёты и вертолёты, промышленных роботов, а также мотовездеходы и мотоциклы.

Дата выхода в эфир 02 июня 2022 года.



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