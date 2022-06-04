Путин назвал блефом заявления о якобы блокировке Россией зерна в портах Украины

Заявления о том, что Россия якобы не дает вывозить зерно из украинских портов, – это просто блеф, сообщил президент РФ Владимир Путин в пятницу в интервью телеканалу «Россия-1».

«Это блеф», – подчеркнул он в ответ на просьбу прокомментировать подобные высказывания, передает ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин уверен, что нынешние проблемы с продовольствием никак не связаны с началом спецоперации на Украине.

«Мы об этом предупреждали, и это вообще никак не связано ни с какой военной операцией РФ в Донбассе, не имеет к этому вообще никакого отношения», – подчеркнул он.

«Как только цены на газ, скажем, поползли наверх, сразу же увеличились цены на удобрения, потому что часть этих удобрений производится в том числе за счет газа. Все взаимосвязано между собой. Как только поползли цены на удобрения, многие предприятия, в том числе в европейских странах, стали нерентабельными, начали закрываться вообще, и объем удобрений на мировом рынке резко упал, а цены, соответственно, выросли, причем цены выросли драматично, можно сказать, совершенно неожидаемо для многих европейских политиков», – отметил президент.

Ранее Путин заявил, что шаги Запада после начала СВО усугубили ситуацию с продовольствием.

Также президент подчеркнул, что в случае разминирования украинских портов Россия не будет пользоваться этим, чтобы предпринять атаки с моря.

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