Стали известны результаты выборов новых академиков и членов-корреспондентов РАН

Российскую академию наук (РАН) в результате выборов пополнили 302 новых имени, академиками стали 93 человека, включая 22 ученых до 61 года.

Новыми членами-корреспондентами избраны 211 ученых, из них 41 в возрасте до 51 года, передает «Российская газета».

В среднем на место академика претендовали четыре кандидата, на место члена-корреспондента – восемь. На специальность «Ядерная физика» среди академиков претендовали 12 человек, на специальность «Механика» среди членов-корреспондентов –23.

До выборов средний возраст академиков составлял около 76 лет, возраст новых – чуть больше 62.

Ранее глава РАН Александр Сергеев в резкой форме потребовал от членов академии прекратить попытки выступать с оскорблениями власти в СМИ.

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