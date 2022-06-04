 

В ООН предупредили о проблемах с урожаем из-за нехватки удобрений

04.06.2022, 2:30, Новости дня
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Мировое сообщество столкнется с серьезным вызовом из-за прекращения экспорта удобрений со стороны ключевых стран, проблема затронет урожай 2023 года, сообщил главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Максимо Тореро.

«Если в следующем [месяце] или в течение двух месяцев мы не сможем получить все удобрения со стороны ключевых экспортеров, то тогда мы столкнемся с серьезным вызовом», – приводит слова Тореро ТАСС.

«Это касается следующего урожая 2023 года. Так что наша главная обеспокоенность – это 2023 год», – отметил представитель организации.

Основными экспортерами калийных удобрений являются Россия и Белоруссия.

Ранее Москва обвинила Вашингтон в создании продовольственного кризиса на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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