 

Маткапитал не успевает за ценами на жилье

04.06.2022, 1:55, Разное
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Материнский капитал часто используется при покупке жилой недвижимости, но его индексация существенно отстает от роста цен. В результате субсидии не хватает даже на внесение первого платежа по ипотечному кредиту.

В прошлом году жилая недвижимость в среднем подорожала на 21%, а маткапитал был проиндексирован всего на четыре процента, в 2022 году – на 20% и 8% соответственно.

В крупных городах использование субсидии позволит приобрести примерно 8 кв. м. Она компенсирует примерно пятую часть стоимости «однушки», 14% – двухкомнатной квартиры и 8% – трехкомнатной. В текущем году только 1,3 тыс. квартир по всей стране получится оплатить полностью, используя материнский капитал. Больше всего такого предложения сосредоточено в Орске, Балаково и Воркуте. Средняя площадь квартир составляет 34 кв. м.

В Москве и Сочи маткапитала хватит всего на 2-3 «квадрата». По сути, использование субсидии сопоставимо с получением 5%-ной скидки.



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