 

Путин: Объем экспорта зерна с Украины – ни о чем в мировом масштабе

04.06.2022, 1:01, Новости дня
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Объем потенциального экспорта украинской пшеницы оценивается в 20 млн тонн, а это «ни о чем» в общемировом объеме продовольствия, реальные же возможности этой страны еще ниже, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Сейчас нам говорят о том, что Украина готова экспортировать 20 млн тонн. 20 млн тонн по сравнению с тем, что производится в мире – 800 млн тонн, – это сколько? Это 2,5%. Но если мы будем исходить из того, что в общем объеме продовольствия в мире пшеница составляет только 20% <…>, это значит, что 20 млн тонн украинской пшеницы – 0,5%. Ни о чем», – подчеркнул президент в ходе интервью телеканалу «Россия–1», передает пресс-служба Кремля.

По словам Путина, речь идет о потенциальном экспорте, а реальные возможности Киева еще ниже.

Так, отметил Путин, на сегодняшний день в том числе американские официальные органы говорят о том, что Украина могла бы экспортировать около 6 млн тонн пшеницы.

«По данным нашего министерства сельского хозяйства, это не 6, а примерно 5 млн тонн. Но даже, допустим, 6. И – это данные нашего Минсельхоза – 7 млн тонн кукурузы. Мы понимаем, что это немного», – отметил он, уточнив, что, например, Россия экспортирует около 37 млн тонн зерна.

В ходе беседы президент также заявил, что разгон инфляции был связан с непродуманными действиями США по вливанию средств в экономику, а никак не с действиями РФ на Украине.

Действия Запада по обвинению РФ в создании продовольственного кризиса он назвал перекладываем «с больной головы на здоровую». Глава государства отметил, что неблагоприятная ситуация на мировом рынке продовольствия начала складываться еще с февраля 2020 года.

По словам Путина, вывезти украинское зерно можно через черноморские порты и через соседние страны, а самое простое – через Белоруссию, но тогда необходимо снять санкции с Минска. А заявления о том, что якобы Россия блокирует вывоз зерна с Украины, глава РФ назвал блефом. 

Ранее председатель Африканского союза Маки Салл заявил, что президент РФ Владимир Путин выразил готовность содействовать экспорту украинского зерна. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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