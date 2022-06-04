 

Дни Пушкинской поэзии в Псковской области открыла ростовая кукла поэта

04.06.2022, 1:01, Новости дня
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На открытии Дней Пушкинской поэзии и русской культуры в Псковской области состоялось шоу с участием четырехметровых кукол в образе классиков русской литературы Федора Достоевского, Николая Гоголя и Александра Пушкина.

«Театрализованное представление открыло Дни Пушкинской поэзии и русской культуры в Пскове. На пешеходной части улицы Пушкина прошла интерактивная программа творческих коллективов – это «Великанцы» Санкт-Петербургского театра «Кукольный формат», «Декаданс» театра «Странствующие куклы господина Пэжо», мобильный аттракцион «Сказки Пушкина. Картония» и барабанное шоу DrumTime», – приводит ТАСС сообщение театрально-концертной дирекции Псковской области.

Для гостей фестиваля шоу представили четырехметровые куклы – образы классиков русской литературы Федора Достоевского, Николая Гоголя и Александра Пушкина. Для зрителей также организовали мультижанровый международный проект из Москвы «Страна Картония». Уличное представление с декорациями из бумаги прошло в сопровождении группы DrumTime – команды барабанщиков из Санкт-Петербурга.

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры будут проходить в Псковской области до 6 июня. Они проводятся при поддержке Министерства культуры России, администрации Псковской области. Организаторы праздника – федеральное учреждение культуры «Росконцерт», театрально-концертная дирекция Псковской области и музей-заповедник «Михайловское».

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