Санкции ЕС против России затронули десятки финских компаний

Ограничения на поставки РФ определенной продукции химической промышленности, предусмотренные принятым Евросоюзом шестым пакетом антироссийских санкций, затронут около 70 финских компаний, говорится в сообщении финской таможни.

В ведомстве отметили, что «санкции на экспорт [в Россию] продукции химической промышленности затрагивают около 70 финских компаний, в годовом исчислении речь идет об экспорте стоимостью около 20 млн евро и более», передает ТАСС.

Согласно «Официальному журналу ЕС», в котором в пятницу были опубликованы соответствующие правовые акты, запрещается экспорт товаров и технологий, которые могут быть использованы для усиления обороны и безопасности РФ. Например, в Россию нельзя будет поставлять 80 химических компонентов из-за того, что, как считают в ЕС, они могут быть использованы для создания химоружия.

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