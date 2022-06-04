 

Кого только ни любят – Личное мнение

04.06.2022, 0:16, Разное
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Тигран Кеосаян заявил, что бросил бывшую жену Алёну Хмельницкую ради Маргариты Симоньян.


Фото: Соцсети

С Алёной Тигран прожил 21 год, и на момент начала их отношений она выглядела примерно как на фото слева. С Марго Кеосаян живёт лет 10, и на момент начала их отношений она выглядела примерно как на фото справа.

Я действительно, совершенно искренне не понимаю, как можно было сменить ту, что слева, на ту, что справа.

Что это за любовь такая?

Больше 20 лет ты жил с удивительно красивой женщиной, которая с годами не растеряла свою красоту, а после решил: «Надоела мне красота! Ну, её в жопу — красоту эту! Дайте мне бабу — да понеказистее!»

Так, что ли, получается?


Фото: Соцсети

Процитирую Кеосаяна:

Алена как была мне родным человеком, так и остается! Она же не виновата, что я встретил любимую Маргариту. Я ушел из семьи. Это моя вина. Ну как моя вина… Жизнь так сложилась.

Ушёл он из семьи. К любимой — мамадарагая! — Маргарите. Жизнь так сложилась, понимаешь ли.


Фото: Соцсети

Нет, я, конечно, понимаю, что любая красота приедается. Но, как правило, мужики меняют красивую, которая приелась, на новую красивую. Ну, или на две новых. А тут — такой нежданчик в виде Марго выпрыгнул из шкатулки непостижимых жизненных загадок.

Нате вам, красавицы, выкусите! Что — съели?


Фото: Соцсети

Такая вот любовь Тиграна к Марго. Верите в её искренность?

Источник: Лена Миро



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