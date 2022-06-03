 

Немецкий политолог – поставки оружия Украине бесперспективны, нужно политическое решение конфликта

03.06.2022, 23:45, Разное
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Поставки Украине западного оружия лишь затягивают конфликт, но не приведут к успеху, пишет N-TV, ссылаясь на слова немецкого политолога Йоханнеса Варвика. По его мнению, РФ и Украина должны пойти на компромисс, в рамках которого Украина получит нейтральный статус и не будет ориентирована на Запад.


AP

Немецкий эксперт по международным отношениям Йоханнес Варвик выступил за «трезвый подход и реализм» в рамках украинского кризиса, пишет N-TV. По мнению политолога, поставки Украине вооружений лишь затягивают конфликт и делают его более кровопролитным, втягивая Киев в «бесперспективный бой».

С реалистической точки зрения, Россия, скорее всего, достигнет большей части своих целей, а также обладает большим потенциалом для эскалации, считает Варвик. В связи с этим Варвик оценивает стратегию с поставками Украине вооружений как бесперспективную: вместо этого он настаивает на политическом решении. «Мы внушаем Украине ложные надежды. Наш текущий курс пока не привёл к успеху и закончится катастрофой», — приводит издание слова политолога.

По мнению Варвика, Украине, вероятно, придётся пойти на «непростой» компромисс с Россией, а также получить нейтральный статус без ориентации на Запад. Политолог подчеркнул, что это не означает, что Запад должен пожертвовать Украиной. Эксперт также выразил надежду, что канцлер ФРГ Олаф Шольц кулуарно придерживается такой же линии вместе с Эммануэлем Макроном и Марио Драги.

Издание напоминает, что в мае Эммануэль Макрон высказывался в схожем с Варвиком ключе, говоря о том, что Россию нельзя «унижать». Телефонные переговоры канцлера Шольца с Владимиром Путиным также показывают, что немецкий лидер всё больше рассматривает украинский конфликт с политической, а не только с военной точки зрения. 



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