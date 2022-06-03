 

В России намерены запретить работать адвокатам из недружественных стран

03.06.2022, 23:35, Новости дня
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Адвокатам из недружественных стран могут отказать в регистрации в реестре адвокатов иностранных государств, что повлечет для них невозможность работать в России, следует из приказа Министерства юстиции России.

«Основанием для направления заявителю уведомления об отказе в регистрации является наличие статуса адвоката в иностранном государстве, включенном в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия», – говорится в приказе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что будет правильным конфисковать находящийся в РФ бизнес граждан из недружественных стран в качестве зеркального ответа на аналогичные действия зарубежных государств в отношении российского бизнеса на их территории. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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