Мнение: Повязали кровью

Сегодня своеобразный «юбилей» – 100 дней с момента начала «операции». К этому дню российские так называемые «социологические» службы приурочили новые опросы «общественного мнения», согласно которым поддержка военного конфликта между РФ и Украиной продолжает нарастать и скоро, видимо, приблизится к положенной в тоталитарных диктатурах отметке в 99,9% «за». Иноагент Левада, к примеру, выдал цифру в 81% «поддержки». Правда, поскольку Леваде по сценарию положено сохранять образ «фрондера» и «иностранного агента», им также разрешили сказать, что почти треть опрошенных (31%) «испытывают страх, тревогу и ужас». Ну и ВЦИОМ, понятно, тоже не отстает, хотя всерьез цитировать ВЦИОМ не имеет смысла.

Можно ли доверять такого рода опросам «официальных» соцслужб? Понятно, что нет. Все «социологи» на зарплате сейчас подобны Штирлицу с радисткой Кэт, захваченных гестапо: старина Мюллер заставляет их передавать в Центр (то есть нам) заведомо ложные шифровки, и максимум, что они могут сделать – отстучать заодно какой-нибудь тайный сигнал «работаю под контролем». Впрочем, сейчас 21 век, давно уже никто ничего не скрывает, так что можно без тайного значка – мы и так знаем, что они все работают под контролем.

Есть некоторые энтузиасты из народа, которые тоже пытаются опрашивать – например, по Москве. И по их опросам получается, что «поддерживающих» больше, и их количество растет – хотя общие цифры и поменьше. Хотя одновременно все они отмечают, что проводить опросы сейчас стало крайне сложно – люди почти тотально отказываются отвечать социологам, процент «отказов» может достигать 80 и даже 90%.

Поэтому в принципе у человека, изучающего российское общество, остается практически единственный инструмент – чутьё социолога, попытка оценить господствующие настроения чисто качественно, «да-нет», «больше-меньше», опираясь на свой предыдущий опыт и на свою погруженность в окружающий со всех сторон «русский мир».

Исходя из последнего, я бы сказал, что у «операции» поддержка есть и она понемногу приобретает все более истерический и тотальный характер. Если вдуматься – иначе и быть не может. Ведь российские власти прибегли к старому, эффективному, проверенному бандитами всех времен способу обеспечить лояльность и послушание в банде. Он называется «повязать кровью». В классике он тоже есть, у Достоевского в «Бесах». Классики всё знали.

Надо замазать по возможности всех в совершении ужасных и как можно более мерзких преступлений, так, чтобы ни у кого не возникло даже малейшей иллюзии, что он сможет соскочить «чистеньким».

«Сердце бьется всё чаще и чаще,

И уж я говорю невпопад:

Я такой же, как вы, пропащий,

Мне уже не уйти назад», –

Как написал в свое время Сергей Есенин после совершения экскурсий в подвалы ЧК вместе со своими новыми «друзьями» оттуда.

Вот в таком положении «нам уже не уйти назад» сейчас оказалась вся, с позволения сказать, Расея. Чем истеричнее вопли «да, мы правы, мы мстили за детей Донбасса», тем тяжелее ворочается в глубине подсознания вытесненная мысль, что Мариуполь – это, вообще-то, тоже Донбасс, и то, что с ним стало, едва ли кто простит.

В общем, из банды Горбатого назад ходу нет, и побежать можно разве что символически, заранее ощущая лопатками подлетающую, целительную и смертельную пулю Жеглова. Да и куда бежать? Как любят говорить веселые россияне, «с подводной лодки не сбежишь».

Так что «поддержка спецоперации» (которая по прошествии ста дней уже явно перестала быть сколь угодно «спец» и стала просто войной) будет расти и дальше. Чем больше погибших и разрушений на Украине – тем выше поддержка. В последней, отчаянной и безумной надежде, что удастся разрушить ВСЁ и убить ВСЕХ; тогда, мол, отвечать не придется – потому что не будет перед кем. Мертвые же не спросят?

В книгах обычный финал такого рода мечтаний – самоубийство запутавшегося героя.

Но народ не может покончить самоубийством. Тогда остается второй вариант – сменить имя, затеряться, скрыться, забыть. «Умереть социально». Вероятно, скоро мы увидим массовые движения за то, чтобы перестать быть русскими.