 

Не виноватые они, люди сами пришли – Личное мнение

03.06.2022, 22:55, Разное
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Прогрессивные члены общества стали наезжать на марафонщиц. То Блиновскую разберут, то теперь на Ивлюху грозятся в суд подать.

Миллионы зарабатывают! Десятки, сотни! А продают не полезный, по мнению небезразличных окружающих, контент, а вздохи-ахи про Вселенную и алкофитнес:


Фото: Соцсети

Ну, за Вселенную мне говорить сложно, а потому выскажусь про Ивлееву.

Для меня совершенно очевидно, что человек, решивший похудеть, заняться спортом, улучшить своё здоровье, не идёт на марафон, а обращается к авторитетным источникам в этой области.

Благо таких много, нужно лишь желание — всё бесплатно.

В то же время, я не верю, что заплативший деньги участник алкомарафона может искренне предположить, что приседания с бокалом вина ему помогут привести себя в форму.

Если человек платит деньги за участие в подобном мероприятии, значит именно его он и хочет — то есть, выпить вина и поржать.

Уверена, что и вздохи, обращённые к Вселенной, покупаются только потому, что человек хочет вздыхать чакрой.

Если бы он хотел заработать денег — пошёл бы и поработал.

И Ивлюха, и Блиновская дают людям то, что им нужно. Вопрос тут только в том, почему так много людей, которым нужен подобный контент. Но это не вопрос к марафонщицам.

Неправа разве?

Источник: Лена Миро



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