 

Стоимость барреля нефти Brent превысила 121 доллар

03.06.2022, 22:50, Новости дня
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2022 года на лондонской бирже ICE росла более чем на 2%, торгуясь выше 121 доллара за баррель впервые с 24 марта 2022 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 22.20 мск, стоимость Brent росла на 2,97%, до 121,1 доллара за баррель. К 22.36 мск стоимость Brent ускорила рост и находилась на уровне 121,24 доллара за баррель (+3,09%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июле 2022 года дорожает на 2,92% – до 120,28 доллара за баррель, передает ТАСС.

Напомним, ОПЕК+ согласовала ускорение роста добычи нефти. В пятницу утром нефть подешевела на анализе инвесторами решения ОПЕК+.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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