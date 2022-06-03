 

Француженки знают, как ухаживать за кожей. Почему нельзя забывать про мицеллярную воду и красное вино

03.06.2022, 22:37, Разное
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Француженки не только любят есть багеты и пить вино, они также тщательно ухаживают за своими кожными покровами. В итоге они выглядят молодо и привлекательно. Вот несколько советов относительно того, как ухаживать за кожей, и основные секреты.

Секрет привлекательности француженок

Девушки во франции славятся тем, что точно знают, что и сколько стоит наносить на лицо. Самое главное – помнить о то, что чем меньше, тем больше.

Француженки намного меньше внимания уделяют совершенству. То есть, они не боятся стареть изящно и избегают использования средств для быстрого решения проблемы.

Вот несколько основных правил француженок по уходу за кожей.

Хороший уход не обязательно должен быть дорогим

Француженки часто используют действительно хорошие средства по доступной стоимости. Именно поэтому большой популярностью у них пользуются аптечные средства.

Во Франции можно просто зайти в любую аптеку и найти широкий ассортимент товаров по разумной цене. В арсенале француженок всегда есть средства первой необходимости, требуемые для поддержания красоты, в частности, такие как увлажняющее средство с SPF фильтром и сыворотка.

Мицеллярная вода

В косметичке француженки всегда есть мицеллярная вода. Это средство используют эксперты по уходу за кожей, а также визажисты.

Большим преимуществом мицеллярной воды является то, что она хорошо очищает, но при этом не содержит спирта.

Создается ощущение того, что на кожу наносится только лишь вода. При этом не создается ощущение стянутости или жирности кожных покровов, так как это происходит при применении многих очищающих средств и продуктов для снятия макияжа.

Мицеллярную воду можно использовать не только для снятия макияжа, но и в качестве мягкого тоника для удаления излишков жира и грязи.

Красное вино

Это еще одна причина того, почему у француженок такая восхитительная кожа. Они пьют хорошее красное вино.

Этот напиток полон полезных антиоксидантов, обладающих противовоспалительными свойствами, восстанавливающие клетки и способствующие выработке коллагена.

Также часто француженки используют средства по уходу за кожей, содержащие экстракт винограда.

Меньше – значит больше

Во Франции к красоте и уходу за кожей относятся точно так же, как и к моде. То есть, француженки придерживается принципа меньше – значит больше.

Не стоит наносить на лицо слишком много различных продуктов. Уход за кожей должен быть максимально простым.

Важно придерживаться нескольких основных шагов, а именно: очищение, тонизирование и увлажнение.

Использование большого количества косметики может привести к закупориванию пор и пересушиванию кожных покровов.

Раз в две недели к привычному уходу нужно добавлять крем для глаз, маску и пилинг.



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