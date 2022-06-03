 

Инфляция в еврозоне ставит новые рекорды, но затрагивает всех по-разному

03.06.2022, 22:20, Разное
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На фоне энергетического кризиса и украинского конфликта в ЕС продолжается значительный рост цен на товары и услуги. Уровень инфляции варьируется в зависимости от страны, но особо остро ощущается в прибалтийских республиках, пишет Bloomberg.


AP

Инфляция в еврозоне бьёт рекорд за рекордом. Но наиболее примечательное — это разрыв между самыми высокими и самыми низкими показателями среди 19 членов валютного блока, который достиг своего исторического максимума, пишет Bloomberg.

Масштабы варьируются в зависимости от страны, но особенно заметны в прибалтийских республиках. Например, в прошлом месяце в Мальте потребительские цены выросли на 5,6%, а в Эстонии — на 20,1%. Это разница, превышающая 14 процентных пунктов, является наибольшей с момента появления евро в 1999 году, подчёркивает издание.

Подобное расхождение в значительной степени связано с национальной политикой. Ряд членов Евросоюза ограниченно регулируют рынки электроэнергии, стоимость которой резко возросла с началом российской спецоперации на Украине. Вдобавок некоторые правительства предоставляют домохозяйствам больше помощи, чем другие, чтобы компенсировать скачок цен, поясняет Bloomberg.

«Я уверен, что со временем все почувствуют подобный энергетический шок, — заявил главный экономист Европейского центрального банка Филип Лейн на недавней конференции в Париже. — Но между странами существуют различия в том, как именно они будут подходить к вопросам цен».

Как бы то ни было, эта серьёзная проблема осложнит работу ЕЦБ. Ведь он стремится поднять процентные ставки с рекордно низкого уровня и при этом избежать крушения мер, направленных на восстановление континента от пандемии, в то самое время как украинский конфликт подрывает доверие к еврозоне, заключает Bloomberg.



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