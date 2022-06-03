 

Мнение: “Мы представляем силы специальных операций…”

03.06.2022, 21:35, Разное
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Украинские спецслужбы захватили в заложники дочку офицера ДНР.

Заместитель командира одного из подразделений Донецкой народной республики Владимир Демченко заявил, что его дочь похитила Служба безопасности Украины (СБУ), а сотрудники спецслужб пытались принудить его к сотрудничеству.

«Шестнадцатого апреля … посредством Telegram мне дочь написала: «Cрочно набери»… Дозвониться к ней не смог. Потом мне пришло сообщение: «Папа, меня забрали из-за тебя. Завтра в 23.00 с тобой выйдут на связь». Вечером 17-го со мной вышли на связь. На вопрос, кого вы представляете, мне ответили: «Мы представляем силы специальных операций. Или вы будете с нами разговаривать, или будет не так, как вы хотите», – цитирует его РИА «Новости».

По словам Демченко, разговор длился около 20 минут, во время беседы сотрудники спецслужб Украины пытались склонить его к сотрудничеству.

«Разговора у нас не получилось. После этого они пропали. Все попытки разыскать мою дочь… Я сам был в плену, выходы на СИЗО и ИВС у меня есть. Кати нет ни в СИЗО, ни в ИВС. По СБУ она не проходит. Где она находится, я не имею понятия», – сказал он.

Между тем Генпрокуратура Донецкой народной республики (ДНР) уточнила, что похищен также зять Демченко. По факту похищения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 235 Уголовного кодекса ДНР («Захват заложников»).

https://vz.ru/news/2022/6/3/1161492.html?ysclid=l3ydk18fd8 – цинк

Классика захвата заложников террористами. Принципиальной разницы между украинскими спецслужбами и ИГИЛ по факту нет.

Источник: Colonel Cassad



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