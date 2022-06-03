Первый визит членов Независимой международной комиссии по расследованию преступлений в Украину

7 июня в Украину впервые прибудут члены Независимой международной комиссии ООН по расследованию преступлений.

Комиссию учредил Совет по правам человека, чтобы совершенные в Украине с момента вторжения России 24 февраля злодеяния не остались безнаказанными.

В период с 7 по 16 июня члены международной комиссии ООН – три независимых комиссара – намерены посетить несколько городов в Украине, в частности Львов, Киев, Харьков и Сумы с тем, чтобы получить информацию из первых уст о возможных нарушениях международного гуманитарного права.

Эрик Мёсе, который является председателем Комиссии, а также Ясминка Джумхур и Пабло де Грифф встретятся с самими пострадавшими и свидетелями злодеяний, также побеседуют с внутренне перемещенными лицами. В программе визита – встречи с представителями правительства.

Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине является независимым органом, учрежденным Советом по правам человека ООН. Ей поручено среди прочего, расследовать все нарушения прав человека и нарушения международного гуманитарного права, а также связанные с ними преступления, в контексте агрессии против Украины со стороны Российской Федерации.

Комиссия уполномочена устанавливать факты и обстоятельства, которые могут быть квалифицированы как нарушения прав человека или международного гуманитарного права в Украине. У членов Комиссии есть мандат осуществлять сбор, обобщение и анализ доказательств таких нарушений и обеспечивать систематическую регистрацию и хранение всех сведений, документов и доказательств, включая записи опросов, показания свидетелей и материалы судебной экспертизы, а также документировать соответствующие сведения и доказательства.

Комиссии также было предложено устанавливать «физических и юридических лиц, ответственных за нарушения прав человека и связанные с ними преступления, совершенные в Украине». Ей было поручено вынести рекомендации относительно обеспечения уголовной ответственности, а также доступа к правосудию для жертв. Все эти материалы в последствии могут быть переданы в суды.

В конце своей миссии 15 июня члены Комиссии проведут пресс-конференцию. Доклады по результатам своей деятельности они передадут Генеральной Ассамблее в октябре 2022 года, и Совету по правам человека ООН – в марте 2023 года.

Решение об учреждении Комиссии

Напомним, что Совет ООН по правам человека вслед за Генеральной Ассамблеей самым решительным образом осудил нарушения и ущемления прав человека, «являющиеся результатом продолжающегося военного вторжения Российской Федерации на территорию Украины». Члены Совета подтвердили твердую приверженность суверенитету, политической независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Совет по правам человека, в составе которого 47 государств, является органом Генеральной Ассамблеи ООН. Он собирается регулярно, не менее трех раз в год. Совет может проводить специальные чрезвычайные сессии по требованию одной трети его членов, в том числе для рассмотрения вызывающих тревогу ситуаций с правами человека в отдельных странах. В этом формате была созвана сессия по Украине, на которой 4 марта было принято решение об учреждении Независимой международной комиссии ООН.

Члены Комиссии

Все трое членов Комиссии – видные международные юристы и правозащитники – будут работать в личном качестве, они не подчиняются Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека.

Так, Эрик Мёсе из Норвегии – бывший судья Европейского суда по правам человека, бывший председатель Международного уголовного трибунала по Руанде и бывший судья Верховного суда Норвегии. Он является экспертом в области международного права прав человека и международного уголовного права.

Ясминка Джумхур – Уполномоченный по правам человека Боснии и Герцеговины. Она имеет степень доктора права и обладает более чем 30-летним опытом работы в судебной системе и в области прав человека и международных отношений. С 2016 по 2019 год она была членом Комитета ООН по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, а в настоящее время занимает должность заместителя председателя Комитета. С 2007 по 2008 год Ясминка Джумхур исполняла обязанности координатора региональной программы правосудия и гражданского общества на Западных Балканах в рамках Международной комиссии по пропавшим без вести лицам. С 2010 по 2015 год она была первой женщиной-членом Рабочей группы ООН по насильственным или недобровольным исчезновениям.

Пабло де Грифф из Колумбия был первым Специальным докладчиком по вопросам содействия установлению истины, справедливости и возмещения ущерба в период 2012-2018 годов. Он имеет степень доктора философии по политической теории. С 2001 по 2014 год Пабло де Грифф был директором по исследованиям в Международном центре правосудия переходного периода. С 2014 года является старшим научным сотрудником и директором программы по правосудию переходного периода в Центре по правам человека и глобальному правосудию при Школе права Нью-Йоркского университета.

Мониторинговая миссия

Напомним, что в апреле в городах и населенных пунктах, которые оккупированы российскими войсками, побывали члены Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. В ее составе – сотрудники Управления ООН по правам человека. Они получили подтверждения убийств гражданских лиц в городах Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областей, которые в конце февраля и начале марта находились под контролем Вооруженных сил Российской Федерации.

Эксперты ООН побывали в Буче возле Киева. Они сообщают об убийствах, телах со следами пыток и о массовых казнях. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что многие действия, совершенные на территории Украины, могут быть приравнены к военным преступлениям.

Российское вторжение, начавшееся 100 дней назад, привело к тому, что Украина оказалась в состоянии гуманитарной катастрофы. Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине получила более 300 заявлений об убийствах мирных жителей в городах Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областей, находившихся под контролем российских вооруженных сил в конце февраля и начале марта.

Международный уголовный суд

К расследованию преступлений в Украине подключился и офис прокурора Международного уголовного суда. МУС будет использовать спутниковые снимки, записи с радаров или системы перехвата для раскрытия преступлений. После решения приступить к расследованию ситуации в Украине прокурор сразу же – 2 марта – отправил в регион группу следователей. Главный прокурор МУС сам дважды был в Украине – во Львове и в Киеве, в Буче и в Берестечко. Его команда аналитиков и судебно-медицинских экспертов, антропологов и юристов побывала и в других местах.