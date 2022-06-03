Кашина и Пивоварова внесли в список иноагентов

Журналисты Алексей Пивоваров и Олег Кашин включены в список лиц, выполняющих функции иностранного агента, сообщило Министерство юстиции России.

«Пивоваров Алексей Владимирович, Цветкова Юлия Владимировна, Кашин Олег Владимирович, Соколов Михаил Владимирович, Петров Николай Владимирович, Данилович Ирина Брониславовна», – цитирует выдержку из реестра РИА «Новости».

В конце мая в реестр физлиц-иноагентов Минюста были включены шахматист Гарри Каспаров и экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский.

До этого в список включили российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна, бывшего юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ экстремистской организацией) Любовь Соболь.

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