 

Кашина и Пивоварова внесли в список иноагентов

03.06.2022, 21:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Журналисты Алексей Пивоваров и Олег Кашин включены в список лиц, выполняющих функции иностранного агента, сообщило Министерство юстиции России.

«Пивоваров Алексей Владимирович, Цветкова Юлия Владимировна, Кашин Олег Владимирович, Соколов Михаил Владимирович, Петров Николай Владимирович, Данилович Ирина Брониславовна», – цитирует выдержку из реестра РИА «Новости».

В конце мая в реестр физлиц-иноагентов Минюста были включены шахматист Гарри Каспаров и экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский.

До этого в список включили российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна, бывшего юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ экстремистской организацией) Любовь Соболь.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.06.21 / Польский профессор – в отношениях с Россией Байден полностью игнорирует Украину и Польшу

10.07.21 / Во Львове девушка пыталась сделать селфи на крыше цистерны поезда. Ее госпитализировали с 70% ожогов тела

03.10.21 / У берегов Африки образовалась огромная подводная гора

25.01.22 / Китайские инженеры представили шестиногого робота-лыжника

27.11.20 / В Мариуполе меткомбинаты установили три дополнительных кислородных станции для больницы и подключили 90 новых кислородных точек

04.08.21 / Захваченный в Оманском заливе танкер направился к Ирану

23.01.21 / Намерение Байдена поставить владение оружием в стране под контроль многие штаты и американцы встретили в штыки

08.08.21 / “Больше жизни люблю”. Влад Яма показал своего пятилетнего сына Леона

20.08.21 / Глава минобороны Афганистана заявил об отбитых у талибов районах

29.11.20 / В РФ анонсировали продажи умных колонок Huawei Sound

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика