Минобороны назвало число эвакуированных за сутки людей из Донбасса

Свыше 19 тыс. человек вывезли на территорию РФ из опасных районов Украины, ЛНР и ДНР, сообщил глава Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Несмотря на все трудности, создаваемые киевским режимом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 19 тыс. 483 человека, в том числе 2 тыс. 490 детей», – цитирует Мизинцева ТАСС.

Всего же с начала спецоперации эвакуированы 1,6 млн 34 тыс. 940 человек. Из них 265 тыс. 494 – несовершеннолетние.

В конце мая министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что наступление российской армии в Украине замедляется сознательно, чтобы дать эвакуироваться мирным жителям. «Для выхода жителей из окруженных населенных пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но делается это сознательно, чтобы избежать жертв среди мирного населения».

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