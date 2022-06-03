Минобороны назвало число эвакуированных за сутки людей из Донбасса
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Свыше 19 тыс. человек вывезли на территорию РФ из опасных районов Украины, ЛНР и ДНР, сообщил глава Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Несмотря на все трудности, создаваемые киевским режимом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 19 тыс. 483 человека, в том числе 2 тыс. 490 детей», – цитирует Мизинцева ТАСС.
Всего же с начала спецоперации эвакуированы 1,6 млн 34 тыс. 940 человек. Из них 265 тыс. 494 – несовершеннолетние.
В конце мая министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что наступление российской армии в Украине замедляется сознательно, чтобы дать эвакуироваться мирным жителям. «Для выхода жителей из окруженных населенных пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но делается это сознательно, чтобы избежать жертв среди мирного населения».
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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