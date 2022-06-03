 

ВСУ в донецкой Николаевке разместили РСЗО в интернате для сирот, утверждают в России

03.06.2022, 21:25, Новости дня
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Подразделения ВСУ и территориальной обороны в городе Николаевке разместили в интернате для сирот артиллерию и установки реактивных систем залпового огня, рассказал в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Оборудовали оружие в зданиях школы №3 и школы-интерната для детей-сирот №7. Отмечается, что там же находятся опорные пункты и склады с боеприпасами, а на прилегающей территории размещена артиллерия и РСЗО, передает Минобороны РФ в Telegram-канале.

Также, по словам Мизинцева, в здании школы села Марчихина Буда Сумской области ВСУ оборудовали огневые точки и склад с реактивными снарядами для РСЗО. В донецком Краматорске в здании профессионального машиностроительного лицея №65 создан опорный пункт, на территории размещены бронетехника и крупнокалиберная артиллерия.

Ранее сообщалось, что ВСУ разместили огневые точки в школе Харькова и населенных пунктах ДНР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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