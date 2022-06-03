На ПМЭФ-2022 могут состояться переговоры об обмене инвесторами между ЛНР и ДНР

Главы частично признанных Луганской и Донецкой Народных Республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подтвердили своё участие в Петербургском экономическом форуме.

На площадке ПМЭФ они могут договориться об обмене инвесторами, находящимися в распоряжении обеих республик.

Инициатива об обмене инвестора принадлежит руководству ДНР. Несколько дней назад Денис Пушилин объявил, что его республика готова обменять бизнесменов по формуле «всех на всех». По его словам, сейчас Донецк может предоставить для обмена более ста инвесторов.

– У нас этих инвесторов из Луганска сейчас на подвале больше сотни. Денег у них всё равно уже нет, а кормить их нам накладно. Можем обменять, если ЛНР согласится. Перетрём на форуме, договоримся по справедливости, – сообщил Пушилин журналистам.

Луганские власти готовы обсуждать обмен, однако формула «всех на всех» их не устраивает. В Луганске находится в полтора раза больше донецких инвесторов и потому сделка выглядит убыточной для ЛНР.

– Представьте себя на моём месте. В твою республику заезжает какой-то неместный, начинает что-то куда-то инвестировать, делиться с местными властями не хочет. Ты его берёшь, тратишь время, а он инвестиции не отдаёт. У нас реально более сорока донецких инвесторов инвестиции не отдали, как мы их будем менять? – возмущается Леонид Пасечник.

Администрация ПМЭФ надеется убедить ДНР и ЛНР заключить сделку об обмене один к одному, а об освобождении «лишних» инвесторов договориться позже.

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