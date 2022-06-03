Мнение: Рекордный торговый профицит России, подмоченная репутация США и синдром гениального бизнесмена

1. Чем сильнее США давят на нас, тем выше цены на наш экспорт, тем больше мы зарабатываем. Как пишет американское издание «Зе Экономист», в этом году Россия может поставить рекорд по величине профицита внешней торговли. Импорт в Россию резко снизился, а вот экспорт остался примерно на том же уровне (ссылка):

В 2022 году профицит текущего счёт может достичь 250 миллиардов долларов (15% от ВВП за прошлый год), что вдвое выше, чем 120 миллиардов в 2021 году. Санкции только лишь увеличили профицит торговли России, и таким образом помогли финансировать войну, и это разочаровывает.”

2. США подмочили репутацию доллара в глазах всего мира, заморозив российские активы за рубежом (а также принудив к этому Европу). Это был серьёзный просчёт. Сложно доверять валюте, которую могут по любому предлогу отобрать. В такой валюте лучше резервов не держать.

Американцы это понимают, поэтому пока ещё они оставили себе лазейку для отступления, возможность хотя бы частично смягчить репутационный урон. Пока наши активы только заморожены, а не конфискованы, и в Вашингтоне боятся делать следующий шаг, ибо он испортит репутацию ещё сильнее (ссылка):

Власти США опасаются, что возможная конфискация замороженных активов Центробанка России подорвет статус Вашингтона как надежного инвестиционного партнера в глазах других стран. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Как пишет газета, обсуждение вопроса об изъятии активов Банка России «столкнулось с сопротивлением в США» из-за юридических и репутационных последствий, которые могут ожидать страну. Так, американские чиновники из администрации Джо Байдена предупредили, что изъятие средств может быть незаконным, что подтолкнет другие страны к недоверию США в качестве государства для хранения инвестиций.

Одновременно власти США пытаются навредить России, сделав вид, будто дефолтнули мы, а не американцы. Американский Минфин ранее отозвал у нашего Центробанка лицензию, позволяющую производить выплаты в долларах по нашему внешнему долгу перед американскими держателями (ссылка).

Россия готова выплачивать долги в долларах, но американцы отказываются проводить наши платежи. Это напоминает схемы рейдеров, когда здоровые предприятия доводят до искусственного банкротства, чтобы потом отобрать себе.

Но американцы в любом случае уже проиграли — за пределами западного мира никто не верит их легенду про российский дефолт. Минфин России объявил, что если США откажутся принимать долги в долларах, то мы заплатим долги в рублях, в полновесной валюте, за которую можно приобрести, например, дефицитный в Европе газ.

3. В Школе капитализма я пишу про синдром гениального бизнесмена, который держит некоторых в бедности десятилетиями. Цитирую из начала поста (ссылка):



В денежных вопросах многое зависит от удачи. Нам будет легче признать этот факт, если мы отвлечёмся от наших дел, чтобы посмотреть на кого-нибудь из наших знакомых. С нами-то всё иначе — наш успех обусловлен исключительно нашим трудолюбием и талантом. А вот другие если чего и добиваются, так только потому, что им повезло…