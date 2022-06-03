 

Мнение: Что Кадыров посоветовал Шойгу?

03.06.2022, 20:25, Разное
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Министр обороны Серей Шойгу принял главу Чечни Рамзана Кадырова.

После встречи Кадыров написал в своем Telegram-канале: «… в рамках рабочего визита в Москву у меня состоялась очень плодотворная встреча с министром обороны России Сергеем Шойгу. Мы предметно обсудили вопросы проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации на Украине, определили дальнейшие пути взаимодействия».

И само собой, что после встречи Шойгу с  Кадыровым повысится «эффективность наступательных маневров», а это приведет к ускорению темпов спецоперации (цитаты отсюда).

Судя по сообщению, размещенному в Telegram, события могли разиваться так:  Сергей Шойгу позвонил Рамзану Кадырову и попросил заехать, мол, хочу посоветоваться, типа верных вокруг меня много, умных – маловато.

Кадыров уважил Шойгу, нашел время заехать к министру обороны. Посмотрел Кадыров на карту боевых действий и подсказал Шойгу, что надо сделать то-то и то-то, и тогда-то все поэффективнется и ускорится.

Вот мне и интересно, что же такого ценного подсказал и насоветовал Рамзан Кадыров Сергею Шойгу? Но мы, наверное, это еще не скоро узнаем, потому что, по все видимости, это сведения, которые являются государственной тайной. Которые не положено знать простым блогерам. Так или не так?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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