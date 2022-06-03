 

В Мелитополе нашли испорченные сотрудниками банка гривны

03.06.2022, 19:55, Новости дня
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Во время инвентаризации помещений одного из банков в Мелитополе были обнаружены испорченные украинские гривны различного номинала. Предположительно, их испортили сотрудники кредитной организации.

Так, в одном из отделений украинского «Ощадбанка» было уничтожено несколько десятков тысяч гривен. Общая сумма испорченных купюр составляет около 1,5 млн гривен (около 51 тыс. долларов), передает РИА «Новости».

И. о. главы городской военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко сообщала, что украинские банки перед уходом из Мелитополя вывезли основную часть гривен, а оставшиеся купюры украинская сторона испортила краской.

Ранее в Раде предложили запретить использование российского рубля на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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