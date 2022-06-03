Байден оценил решение ОПЕК+ по наращиванию нефтедобычи
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Президент США Джо Байден положительно оценил решение группы стран ОПЕК+ нарастить добычу нефти в предстоящие месяцы, но затруднился сказать, будет ли этого достаточно для снижения мировых цен.
«Я не знаю, будет ли этого достаточно, но я знаю, что это точно позитивный шаг», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова президента.
Напомним, альянс принял решение увеличить добычу нефти в июле и августе по 648 тыс. баррелей в сутки вместо плановых 432 тыс. Решение объяснялось необходимостью обеспечить растущий спрос на нефть в мире.
Ранее ЕС согласовал шестой пакет санкций против России, куда вошло частичное эмбарго на нефть. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу «Дружба» нефть не подпадает под ограничения.
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