Путин раскритиковал политику ЕС в энергетической сфере
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Европейская комиссия последние несколько лет ведет недальновидную политику в энергетической сфере, сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого был показан в пятницу по телеканалу «Россия-24».
Евросоюз не прислушался к советам РФ сохранить долгосрочные контракты на газ, сообщил глава российского государства, передает ТАСС.
Путин отметил, что попытка западных стран преуменьшить значение традиционных источников энергии привела к тому, что энергетический сектор не получил достаточно инвестиций, а цены на энергоносители поднялись.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель после первого дня внепланового саммита ЕС по Украине заявил, что главы входящих в Евросоюз стран согласовали шестой пакет санкций против России, в который включили частичное эмбарго на импорт российской нефти.
К 1 июня 2022 года число европейских компаний, которым Газпром прекратил поставки газа из-за отказа к переходу на выплаты в рублях, выросло до шести.
Газета ВЗГЛЯД писала, кто потеряет от отказа стран Европы от российского газа.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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