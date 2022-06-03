Техника «Венецианский янтарь» и коррекция челки: летние тренды в прическах, несущие в себе дух чувственности и безудержной простоты

Тренды нового сезона, касающиеся укладки волос, нацелены на простоту и естественность прически. Лето – то время, когда не хочется ничего тяжелого ни в одежде, ни в макияже, ни в прическе. Стилисты сходятся во мнении, что акцент нужно делать на натуральность локонов и простоту ухода за ними, а не на сложные формы.

Тенденции в стрижках

Длина волос не регламентируется в этом сезоне. Популярны как длинные и средние, так и короткие прически. Все дело в акцентах. Для коротких мальчишеских стрижек важна легкая небрежность, чтобы подчеркнуть женственность линий лица

Прически средней длины также тяготеют к естественным формам.

Мягкая волна, удлиненная челка – все это атрибуты актуальных стрижет на волосы средней длины.

Для длинных волос важна естественность прядей. Стрижки в стиле Дженифер Энистон актуальны как никогда. Вы можете носить прямой или косой пробор, но ваши прядки должны иметь легкий объем, не утяжеленный стайлингами.

Удлиненная челка или челка-шторка также на пике популярности в этом сезоне. Вы можете зачесывать ее немного в стороны, чтобы прядки открывали лицо, подчеркивая нежные очертания скул.

Тенденции в окрашивании

Среди техник окрашивания по-прежнему весьма востребованы сложные методики окрашивания волос, такие как омбре и балаяж. Однако стилисты все чаще используют техники “Венецианский янтарь” и “Коричневый кашемир”. Эти техники созданы специально для русых и темных волос. “Венецианский янтарь” позволяет мягко высветлить русые или рыжеватые пряди, мягко растушевывая естественный оттенок и высветляя кончики прядей.

“Коричневый кашемир” – техника для оживления темно-каштановых волос. Парикмахеры знают, как сложно работать с таким натуральным оттенком, однако данная техника позволяет получить нежные светлые блики на темно-каштановых прядках, что визуально увеличит объем прически.