Собираем васильки. Что нужно сделать всем женщинам 4 июня для благополучия дома

4 июня по народному календарю отмечается Василисковый (Васильковый) день, посвященный памяти святого великомученика Василиска (Василия). По представлениям наших предков, в этот день на свет появляются люди, несущие с собой боль и разрушение. Также дата воспринимается как мистическая, идеальная для гаданий. Давайте узнаем, чем, согласно народным представлениям, должна заниматься женщина, чтобы обрести счастье.

Разрешенные действия

Считалось, что именно 4 июня рождается ужасное чудовище, эдакая химера с телом жабы, головой петуха и змеиным хвостом. От одного его взгляда растения засыхали, а люди утрачивали красоту. Чтобы предотвратить напасть, нужно было совершать некие действия. Поэтому все яйца отваривали вкрутую.

Девушки срывали васильки и плели венки, которые размещали в доме в качестве оберега от злых сил. Также цветы применяли для изготовления магических снадобий. Для верного сбора важно было соблюсти ритуал: собирать васильки исключительно босиком, в подол собственного платья. Выпавшие из него цветочки сулили беду.

Женщина гадали: плели венки из березовых веток и пускали по воде. Тонувший венок предрекал несчастье, а плывущий по волнам, напротив, успех.

А вот полевые работы рекомендовалось отложить. Если запрет нарушить, в поле вместо культур вырастет изобилие васильков. Красиво, но не поможет прокормить семью. Поэтому лучше сосредоточиться на трудах по дому.