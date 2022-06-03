Недорогой смартфон Samsung Galaxy A04s получит чип Exynos 850

Компания Samsung готовится к выпуску нового смартфона Samsung Galaxy A04s.

В Сети рассекречены результаты тестирования гаджета в одной из баз данных. В одноядерном режиме аппарат выдал 152 балла, тогда как в многопоточном режиме результат достигает 585 баллов. За производительность смартфона Galaxy A04s отвечает восьмиядерный процессор Exynos 850 с 3 гигабайтами оперативной памяти. Новинка также получила видеочип Mali-G52 MP1.

Модель получит версии с 2-4 гигабайтами оперативной памяти. Кроме того, смартфон функционирует на современной платформе Android 12. Производитель пока не раскрывает дату выхода, а также стоимость нового смартфона.