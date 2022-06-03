Пограничники арестовали россиянина за попытку ввезти в Россию «Биг Мак»

В Ленинградской области пресечена попытка незаконного ввоза на территорию России продукции компании «Макдональдс».

2 июня 2022 года на пограничном контрольно-пропускным пункте на сухопутной границе Финляндии и РФ «Брусничное» был задержан 31-летний россиянин Вячеслав М., который попытался нелегально провести «Биг-Мак» и две порции картошки-фри.

– Мужчина сильно нервничал, чем и привлёк внимание пограничников. В ходе досмотра в его личных вещах была обнаружена продукция компании «Макдональдс» в фирменной упаковке. Деятельность данной организации на территории России в настоящий момент приостановлена, поэтому ввозить её продукцию без декларации нельзя, – заявил начальник таможенного поста Павел Голубев.

Как пояснил силовикам задержанный, «Биг-Мак» он вёз в качестве подарка своему родственнику, а картошку-фри хотел употребить сам.

Несмотря на тяжесть выдвинутых обвинений, суд принял решение арестовать мужчину только на 10 суток и назначил штраф 30 тысяч рублей.

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