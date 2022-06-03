СМИ: Китай запросил встречу с США на уровне глав Минобороны

КНР формально запросила встречу с США на уровне министров обороны в июне в Сингапуре, сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

Согласно этим данным, американская сторона в ходе предстоящих контактов с представителями Пекина намерена сфокусировать внимание на «управлении конкуренцией» между двумя странами, передает РИА «Новости».

Речь идет о международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Шангри-Ла диалог», проведение которой намечено с 10 по 12 июня в Сингапуре. Форум призван предоставить делегатам из нескольких десятков стран возможность в очном порядке пообщаться с мировыми лидерами в сфере оборонной политики.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты готовы военным путем защищать Тайвань, если возникнет такая необходимость.

МИД Китая заявил, что США не стоит недооценивать решительность и возможности Пекина по защите суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, в ведомстве отметили, что Китай не позволит никакой стране вмешиваться в его внутренние дела, включая вопрос Тайваня.

Глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи заявил, что в случае вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела Китая страной будут приняты решительные меры для защиты суверенитета и национальных интересов.

Американист Малек Дудаков пояснил газете ВЗГЛЯД, что «заявления о готовности США вступить в военный конфликт с Китаем – грандиозная провокация, которая может вынудить Китай действовать военными методами, чтобы избавить себя от угрозы со стороны союзников Вашингтона».

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