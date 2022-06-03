В Грузии объяснили, что может сделать Россию счастливой

Отказ ЕС присвоить Грузии, Молдове и Украине статус кандидата на членство в Евросоюз «принесет счастье только России», сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Выступая на международном форуме по безопасности в Братиславе в пятницу, глава правительства Грузии задался вопросом, «кто будет счастлив, если представить, что ЕС не присвоил статус кандидата» этим странам.

«Только России», – сказал он.

Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что статус кандидата не означает членство в ЕС.

«Не надо бояться этой мотивации. Это станет поощрением молодым демократиям в Грузии, Молдове, Украине. Будет ошибкой не присвоить символический статус кандидата всем трем странам», – сказал он, напомнив, что данные государства уже имеют либеральный визовый режим с Евросоюзом и режим свободной торговли по соглашениям об ассоциации.

ЕС примет решение по Грузии, Молдове и Украине в конце июня.

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