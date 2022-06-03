Первый сертификат на бесплатное обучение вручен дочери погибшего в Украине Героя России

Состоялось вручение первого сертификата на бесплатное обучение в вузе дочери Героя РФ Нурмагомеда Гаджимагомедова, который погиб в ходе спецоперации на Украине.

Образовательный сертификат был вручен отцу погибшего, Энгельсу Гаджимагомедову, заместителю министра внутренних дел по Республике Ингушетия. Сертификат вручил и. о. ректора, член Высшего Совета ВПП «Единая Россия», академик РАХ Андрей Хазин, говорится в сообщении на сайте Российского Государственного Социального Университета (РГСУ).

«Для нас большая честь вручить самый первый образовательный сертификат на бесплатное обучение в нашем Университете дочери Нурмагомеда Гаджимагомедова, первого удостоенного звания Героя Российской Федерации участника специальной военной операции. Быть сопричастными к судьбе героической семьи Гаджимагомедовых очень много значит и для меня лично, и для всего коллектива РГСУ. Уверен, что наша образовательная инициатива поможет сохранить светлую память о воинах, отдавших свои жизни за независимость и процветание России, благополучие наших детей и внуков», – отметил в ходе церемонии вручения сертификата Хазин.

В марте 2022 года Российский Государственный Социальный Университет объявил об инициативе по поддержке семей погибших в ходе специальной военной операции военнослужащих. Все дети погибших российских, донецких и луганских военнослужащих-участников специальной военной операции могут, при желании, по окончании среднего учебного заведения бесплатно получить высшее образование в РГСУ по любой нашей специальности, на любом нашем факультете, в любом нашем филиале, в любое время.

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