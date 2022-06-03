Песков назвал санкции ЕС против его семьи примером несамостоятельных действий

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал введение ЕС санкций против членов его семьи, отметив, что Евросоюз утрачивает самостоятельность.

«К сожалению, европейцы быстро утрачивают самостоятельность. Они должны следовать тренду, который задают из-за океана», – цитирует представителя Кремля ТАСС.

Напомним, что Совет Евросоюза в пятницу окончательно утвердил шестой санкционный пакет против РФ в связи с ситуацией вокруг Украины. В общей сложности в санкционный список попали 18 юридических лиц и 65 физических, включая детей Пескова, Елизавету и Николая, Татьяну Навку, а также Алину Кабаеву.

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