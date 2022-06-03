 

Пассажиры Аэрофлота, застрявшие в Коломбо, получат шри-ланкийское гражданство в упрощённом порядке

03.06.2022, 16:57, Разное
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Премьер-министр Шри-Ланки Рамил Викрамасингхе посетил отель, где размещены пассажиры отменённого рейса SU289 и предложил им принять гражданство страны пребывания в обход обычной процедуры.

Самолёт А330 авиакомпании «Аэрофлот» прибыл в аэропорт Бандаранаике 1 июня. Он должен был доставить в Москву 191 российского туриста, однако Высокий коммерческий суд Коломбо запретил вылет по требованию ирландской компании GECAS, собственника воздушного судна. 8 июня будет принято решение о возврате самолёта GECAS.

Для россиян нет иного способа вернуться в Москву из Коломбо, поскольку любой прилетевший за ними самолёт также будет арестован. Поэтому власти страны решили предложить им остаться в Шри-Ланке навсегда.

– Мы чувствуем ответственность перед российскими гостями, ведь наш президент давал гарантию, что самолёты Аэрофлота не будут арестованы в нашей стране. Но Высокий суд решил иначе, правительство обязано уважать его решение. Став гражданами Шри-Ланки, гости смогут получить все меры государственной поддержки, которые только возможны в текущей экономической ситуации, – заявил премьер-министр.

Шри-Ланка переживает крупнейший за всю историю экономический кризис, вызванный спадом сельхозпроизводства. Правительство уверено, что наличные деньги, имеющиеся с собой у туристов, станут основой новых иностранных инвестиций в развитие страны. Кроме того, чайная отрасль Цейлона переживает нелёгкие времена – крестьяне отказываются работать из-за низких зарплат. Нехватку кадров надеются закрыть за счёт новых граждан.

Тем временем в Москве проходит автопробег в поддержку пассажиров и экипажа рейса SU289.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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