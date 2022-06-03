 

В Польше заговорили о союзе с Украиной, который позволит «вытеснить Россию в Азию»

03.06.2022, 16:35, Разное
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Далекоидущее сближение Польши и Украины стало фактом, поэтому крепкий союз двух стран сможет вытеснить Россию из Европы в Азию, говорит замминистра инфраструктуры Польши Марчин Хорала. В интервью Polskie Radio он объясняет, что у украинцев особо нет выбора — они обречены быть польским союзником, вместе с которым они смогут противостоять России.


АР

«Далекоидущее сближение Польши и Украины стало фактом…», — заявил заместитель министра инфраструктуры Польши Марчин Хорала. В беседе с Polskie Radio он объяснил, что оценки многих аналитиков сбылись, и бывшие польские земли стали территорией соперничества между Польшей и Россией. «Или одно, или другое», — подчеркнул он. По его словам, это соперничество угрожает полякам напрямую, и им его никак не избежать. «Украинцы, в свою очередь, понимают, что если они не хотят Россию, а они её не хотят, то у них имеется один настоящий естественный союзник в этом регионе», — указал замминистра. 

В беседе с изданием Хорала обратил внимание на то, что при условии скорого развития Польша и Украина смогут достаточно быстро превратиться в страны с аналогичными РФ финансовыми возможностями. Замминистра напомнил, что в целом в Польше и на Украине проживает более 90 миллионов человек, в то время как в РФ – 140 млн. 

«Крепкий польско-украинский союз сможет раздавать карты в Центральной и Восточной Европе и навсегда вытеснить Россию в Азию», — оценил он. По его словам, стратегическая цель Польши заключается в том, чтобы РФ перестала быть фактором, который учитывают в европейской игре. Её достижение также сможет стать гарантией мира и поспособствовать развитию Центральной Европы. 

Polskie Radio напоминает, что в среду в Киеве состоялись польско-украинские межправительственные консультации премьер-министров Польши и Украины — Матеуша Моравецкого и Дениса Шмыгаля. В ходе них было подписано восемь меморандумов между министерствами.



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