 

Байден передумал изолировать Саудовскую Аравию — наказать Россию сейчас важнее

03.06.2022, 15:10, Разное
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Судя по всему, президент США решил отказаться от предвыборного обещания превратить Саудовскую Аравию в «парию» за убийство журналиста Джамаля Хашукджи, пишет The Guardian. По словам издания, глава Белого дома собирается встретиться с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом, чтобы добиться снижения цен на нефть и тем самым лишить Москву дополнительной прибыли.


AP

В конце этого месяца Джо Байден может посетить Эр-Рияд и встретиться с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом. Визит американского президента, если он всё-таки состоится, продемонстрирует отказ от его предвыборного обещания превратить Саудовскую Аравию в «парию» за убийство обозревателя The Washington Post Джамаля Хашукджи, пишет The Guardian.

Подобная смена курса предполагает, что глава Белого дома поставил перед собой приоритетную задачу — снизить цены на нефть.Таким образом он стремится «наказать Россию» за её действия на Украине, поясняет издание.

В администрации Байдена заявили, что не планируют объявлять о новых поездках президента. Но чиновники дали понять, что для его встречи с наследным принцем, который фактически возглавляет Саудовскую Аравию, нет никаких препятствий, подчёркивается в статье.

Вероятность того, что США перестанут «изолировать» бен Сальмана, повысилась с началом украинского конфликта. Вашингтон старался увеличить мировые поставки нефти, чтобы сократить доходы Москвы и снизить цены на бензин, которые угрожают подорвать и без того невысокие шансы демократов на выборах в конгресс.

В марте Белый дом пытался организовать телефонный разговор между Байденом и бен Сальманом, но наследный принц отверг это предложение. Тем не менее главный советник президента по Ближнему Востоку Бретт Макгёрк и специальный представитель по вопросам энергетики Амос Хохштейн настойчиво готовили встречу, совершив ряд поездок в Эр-Рияд, обращает внимание The Guardian.

Бомбёжки Йемена саудовской коалицией, которые привели к множеству жертв среди мирного населения, заметно подпортили отношения королевства с США, а убийство Хашукджи ещё сильнее обострило двусторонние противоречия. Администрация Трампа попыталась замять проблему, но в обеих партиях конгресса возобладали антисаудовские настроения, и, придя к власти в 2021 году, нынешний американский президент приказал переосмыслить связи с Эр-Риядом, напоминает издание.

«Мы действительно собирались заставить их поплатиться и сделать их изгоями, которыми они и являются», — заявлял Байден на дебатах Демократической партии в 2019 году. Он также утверждал, что «действующее правительство Саудовской Аравии имеет очень небольшую социальную ценность».

По мнению The Guardian, Байдену придётся понести политические издержки за внезапное изменение отношения к Эр-Рияду. Ему особенно достанется от демократов, которые видят в подобной смене курса предательство обещаний администрации поставить права человека в центр внешней политики.

«Кто-нибудь может мне объяснить, как это вяжется с ранее заявленным обязательством администрации стремиться к «миру, в котором права человека защищаются, их защитники прославляются, а те, кто нарушает права человека, несут ответственность». Я бы с удовольствием это послушал», — заявил Мэтт Дасс, советник по внешней политике сенатора Берни Сандерса.



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