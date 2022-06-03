 

Украденное лето: Смольный не смог создать новые локации для отдыха в Петербурге летом

03.06.2022, 14:50, Разное
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Роспотребнадзор провел исследование, по итогам которого выяснилось, что в 22 из 24 водоемов Петербурга нельзя купаться. Другими словами, жители города и гости Северной столицы не смогут безопасно отдохнуть этим летом.

Специалисты ведомства признали безопасными для купания Безымянное озеро в Красносельском районе и Ольгинский пруд в Выборгском районе. Купание в остальных водоемах чревато кишечными инфекциями и кожными заболеваниями.

Чиновники и губернатор Александр Беглов не запланировали открытие новых зон для отдыха горожан. В отличие от Москвы, где этим летом появятся еще 13 новых пляжей, с учетом того, что в столице их и так в пять раз больше, чем в Петербурге.



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