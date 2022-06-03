 

Имена чиновников засекретят, чтобы избежать западных санкций

03.06.2022, 14:32, Разное
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Чтобы избежать санкций со стороны недружественных стран, Председатель Государственной думы Вячеслав Володин анонсировал рассмотрение закона, позволяющего скрывать настоящие имена государственных чиновников и ключевых государственных фигур.

– Из-за действий недружественных государств под санкции попадают наши самые патриотичные и преданные стране соотечественники. Их власти узнают имена патриотов из новостей. Вместо имени в отечественных СМИ можно использовать, например, вежливое обращение. Господин займет место министра просвещения и так далее,- пояснил Володин.

Новый закон введет полный запрет на упоминание имен и распространение фотографий в СМИ для государственных служащих, начиная с чина действительного государственного советника третьего класса или военных, начиная со звания полковника. Данные о чиновниках также будут удалены из Росреестра и интернет-архивов.

Планируется внести изменения в уголовный и административный кодексы, вводящие наказание за распространение физическими лицами информации о чиновниках.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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