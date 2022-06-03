Американская компания проиграла в России суд по Крошке Еноту

Арбитражный суд Москвы отказался взыскать с производителя игрушек «Симбат» Rubstein Properties 250 млн рублей компенсации за незаконное использование персонажа Крошка Енот из одноименного советского мультфильма.

Суд первой инстанции, сославшись на действовавшие на момент создания мультика нормы, указал, что права на мультфильм принадлежат предприятию, осуществившему съемку, но автору сценария, композитору, художнику-постановщику и другим авторам произведений, вошедших в фильм, принадлежит авторское право каждому на свое произведение. Так, суд пришел к выводу, что ответчик законно использовал изображение «Крошки Енота» на основании договора с его автором, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что ответчик в суде заявил, что Крошку Енота использует по договору 2016 года с его автором – художником Вячеславом Назаруком, при этом для изготовления печатной продукции используется не персонаж мультфильма, а только рисованное изображение.

Так, «ООО «Симбат» не нарушало прав лиц, имеющих права на использование произведений, поскольку не осуществляло публичного показа произведения в целом, не тиражировало его путем перезаписи, не использовало фрагментов мультипликационного фильма для рекламы», – отмечено в сообщении суда.

Как отмечается в судебном акте, стоимость лицензии для Rubstein Properties составила 125 млн рублей, в иске истец потребовал взыскать с ответчика ее двукратный размер.

Напомним, в 2019 году британская Entertainment One UK, владелец прав на свинку Пеппу, выиграла суд о взыскании 33 млн рублей за изображение похожей свинки на детских конструкторах одного из крупнейших российских производителей игрушек, компании «Симбат».

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