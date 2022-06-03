 

РВИО провело встречи в Донбассе по вопросу восстановления Саур-Могилы

03.06.2022, 14:20, Новости дня
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Восстановление кургана Саур-Могила в Донецкой народной республике планируется проводить из лучших возможных материалов, сообщил зампред Российского военно-исторического общества (РВИО) Николай Овсиенко в ходе встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным, вице-премьером ДНР Владимиром Антоновым и активом представительства РВИО в ДНР.

Пушилин выразил надежду на скорое восстановление мемориала, чтобы Саур-Могила стала центром торжеств по случаю годовщины освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, сообщается на сайте РВИО.

«Восстанавливать будем из лучших материалов, там не может быть халтуры, это святое место. Там все должно быть по высшему разряду. Возрождение Мемориала Саур-Могила является действительно общероссийски важным проектом. Он будет максимально деликатно сохранен и возрожден в первоначальном виде. Там не нужен другой памятник, там нужен этот памятник», – сказал Овсиенко.

В Донецком краеведческом музее прошла встреча Овсиенко с членами правительства республики, а также активом представительства РВИО в ДНР. В ходе встречи обсуждались вопросы исторического просвещения, использование в школах учебников и методических пособий РВИО по истории.

«Хотелось бы поблагодарить за открытие представительства РВИО в нашей республике. Все заинтересованы в том, чтобы мы совместно работали в области изучения и сохранения нашей общей истории. Сегодня для нас открывается широкое окно возможностей, чтобы те проекты, которые реализуются на территории Российской Федерации, приходили и к нам в Донбасс», – подчеркнул Антонов.

Для библиотек и институтов ДНР были переданы десятки книг и учебных пособий, изданных Российским военно-историческим обществом.

«Мы понимаем, что народ Донбасса требует изучения истории. Молодые ребята, школьники и студенты, хотят изучать правдивую историю и те события, которые были на территории великой страны и Донбасса», – добавил вице-премьер ДНР.

В ближайшее время РВИО будут организованы «исторические десанты», семинары для преподавателей истории, лекции для школьников. Кроме того, запланирована установка мемориальных досок и проведение передвижных интерактивных выставок на территории ДНР.

И ключевым вопросом на встрече стало спасение мемориала Саур-Могила. Восстанавливать комплекс планируется в полном объеме, сохраняя его первозданность. Работы будут проходить в несколько этапов.

«Это большой и важный проект для всего народа Донбасса, не только для тех, кто здесь родился и вырос, для РФ это тоже большой проект. Мы обсуждали, каким будет этот монумент. РВИО нашло возможность как для проектирования, так и для финансирования этого проекта. Я думаю, что в самое кратчайшее время все жители Донбасса увидят, что солдат встал над холмом Саур-Могилы. Как говорят в народе, как только солдат поднимется, тогда и военные действия закончатся», – сказал Антонов.

 Овсиенко побывал на мемориале и лично проверил ход работ, исполнение графика, а также провел совещание с реставраторами и специалистами военно-строительного комплекса Министерства обороны России.

«На мемориале работают наши специалисты и эксперты, лучшие реставраторы по тем технологиям, которые использовались при строительстве мемориала. Надо сказать, что технологии эти очень непростые, но всеми участниками этого процесса принято решение, что восстанавливать будем в полном объеме. В этом году мы планируем завершить все, что касается аллеи, исторических боковых пилонов. Добавится еще три пилона с левой стороны, на которых будет раскрываться подвиг Донбасса в военных действиях 2014-2022 годов», – подчеркнул зампред РВИО.

Полностью будет восстановлена и верхняя часть Мемориала, 36-метровая стела, фигура Солдата и Вечный огонь, при этом все захоронения будут сохранены. Помимо имен героев Великой Отечественной войны, на пилонах появятся и фамилии современных освободителей. На некоторых пилонах решили оставить следы недавних боевых действий, чтобы сохранить память об этих событиях и передать ее подрастающему поколению.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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