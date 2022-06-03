Распрямить или подзавить? Несколько стильных симметричных причесок, которые вас вдохновят
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Симметричные прически уравновешенны, элегантны и гармоничны. Они никогда не выходят из моды и позволяют создавать стильные образы. Такая прическа отлично подойдет как для дамы в возрасте, так и для молодой девушки. Какие же существуют тенденции причесок, созданных с соблюдением симметрии?
Длинные волосы с боковым пробором
Длинные волосы и боковой пробор придают образу своей обладательницы легкость и непринужденность. Для создания такой прически можно сушить голову после мытья как естественным образом, так и с помощью фена и щетки. В последнем случае можно создать несколько более объемную прическу. Волнистые волосы, чтобы получить нужный эффект, придется распрямить утюжком.
Длинный боб с ровной челкой
Такая прическа смотрится очень эффектно, а для ее создания не нужно тратить много времени. Длинный боб с ровной челкой отлично подойдет для дамы практически любого возраста. Прямая и гладкая, без слоев, эта стрижка удлинит лицо и сделает его более гармоничным.
Боб с челкой набок
Модельный боб с косой челкой в этом сезоне может выбрать обладательница любого типа лица. Прическа в этом стиле идеально подойдет для торжественного мероприятия, свидания или вечернего выхода. Для создания нужного эффекта после сушки волос следует применить утюжок.
Волнистый боб
Немного взъерошенный боб с тонкими слоями выглядит непринужденно и объемно. При создании такой прически стоит использовать сыворотку против пушистости. Также понадобится мусс для придания объема.
Волосы, уложенные назад
Такая стрижка выглядит дерзко и модно и отлично подходит для блондинок. Также она подчеркивает черты лица. Создается прическа с использованием геля для волос.
Конский хвост
Этот вариант симметричной стрижки хорошо подойдет для любительницы носить платья с глубоким вырезом. В особенности модно прическа будет смотреться в том случае, если закрыть резинку волосами.
Волнистый боб с челкой набок
Эта шикарная прическа отлично подойдет для густых волос. Кудри создаются в нижней части, а сама текстура должна быть гладкой.
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Длинный боб с боковым пробором
Такая стрижка смотрится аккуратно и удлиняет лицо. Для создания прически на влажные волосы наносят выпрямляющий гель. Далее использую фен с круглой плоской щеткой.
Челка, поднятая наверх
Эта слегка небрежная прическа идеально подойдет для свидания. При ее создании используется фен и лак для волос. На макушке волосы немного начесываются. Сама челка закрепляется заколкой нейтрального цвета.
Длинные прямые волосы с пробором по центру
Для создания такой прически волосы высушивают феном, разделив пробором по центру. Затем наносят лосьон для разглаживания и распыляют спрей для блеска. На заключительном этапе волосы выпрямляют утюжком.
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