Распрямить или подзавить? Несколько стильных симметричных причесок, которые вас вдохновят

Симметричные прически уравновешенны, элегантны и гармоничны. Они никогда не выходят из моды и позволяют создавать стильные образы. Такая прическа отлично подойдет как для дамы в возрасте, так и для молодой девушки. Какие же существуют тенденции причесок, созданных с соблюдением симметрии?

Длинные волосы с боковым пробором

Длинные волосы и боковой пробор придают образу своей обладательницы легкость и непринужденность. Для создания такой прически можно сушить голову после мытья как естественным образом, так и с помощью фена и щетки. В последнем случае можно создать несколько более объемную прическу. Волнистые волосы, чтобы получить нужный эффект, придется распрямить утюжком.

Длинный боб с ровной челкой

Такая прическа смотрится очень эффектно, а для ее создания не нужно тратить много времени. Длинный боб с ровной челкой отлично подойдет для дамы практически любого возраста. Прямая и гладкая, без слоев, эта стрижка удлинит лицо и сделает его более гармоничным.

Боб с челкой набок

Модельный боб с косой челкой в этом сезоне может выбрать обладательница любого типа лица. Прическа в этом стиле идеально подойдет для торжественного мероприятия, свидания или вечернего выхода. Для создания нужного эффекта после сушки волос следует применить утюжок.

Волнистый боб

Немного взъерошенный боб с тонкими слоями выглядит непринужденно и объемно. При создании такой прически стоит использовать сыворотку против пушистости. Также понадобится мусс для придания объема.

Волосы, уложенные назад

Такая стрижка выглядит дерзко и модно и отлично подходит для блондинок. Также она подчеркивает черты лица. Создается прическа с использованием геля для волос.

Конский хвост

Этот вариант симметричной стрижки хорошо подойдет для любительницы носить платья с глубоким вырезом. В особенности модно прическа будет смотреться в том случае, если закрыть резинку волосами.

Волнистый боб с челкой набок

Эта шикарная прическа отлично подойдет для густых волос. Кудри создаются в нижней части, а сама текстура должна быть гладкой.

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Длинный боб с боковым пробором

Такая стрижка смотрится аккуратно и удлиняет лицо. Для создания прически на влажные волосы наносят выпрямляющий гель. Далее использую фен с круглой плоской щеткой.

Челка, поднятая наверх

Эта слегка небрежная прическа идеально подойдет для свидания. При ее создании используется фен и лак для волос. На макушке волосы немного начесываются. Сама челка закрепляется заколкой нейтрального цвета.

Длинные прямые волосы с пробором по центру

Для создания такой прически волосы высушивают феном, разделив пробором по центру. Затем наносят лосьон для разглаживания и распыляют спрей для блеска. На заключительном этапе волосы выпрямляют утюжком.