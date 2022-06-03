19 бригад скорой помощи работают на месте пожара в бизнес-центре на западе Москвы

В пятницу, 3 июня, на западе Москве произошло чрезвычайное происшествие. В здании бизнес-центра “Гранд Сетунь Плаза” на улице Горбунова. На месте ЧП уже работают оперативные службы, спасатели борются с огнем и эвакуируют граждан. Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Мэр города Сергей Собянин уже распорядился принять все необходимые меры для ликвидации пожара. По поручению главы столичного региона, на место ЧП прибыли бригады станции скорой помощи и Центра экстренной медицинской помощи. Об этом сообщает телеграмм-канал “Оперштаб Москвы”. По его данным, спасатели эвакуировали из здания уже 125 человек.

Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим при пожаре на западе Москвы. Экстренные мероприятия проводятся непосредственно на месте ЧП. Всего у бизнес-центра “Гранд Сетунь Плаза” дежурят 19 карет скорой помощи.

Столичные больницы уже полностью готовы к приему пациентов, пострадавших при пожаре. Как подчеркнула заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, первые бригады медиков прибыли на место чрезвычайного происшествия всего через шесть минут после сообщения о возгорании.

По ее словам, в небе над бизнес-центром также дежурит вертолет санитарной авиации. Заммэра отметила, что на данный момент за помощью обратились всего два человека.

“Одно отравление продуктами горения, не угрожающее жизни. Пациент доставлен в НИИ скорой помощи им Склифосовского, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Один человек обратился с ожогом кисти – помощь оказана на месте, от госпитализации пациент отказался”, – уточнила Ракова.