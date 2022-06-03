ЛНР проверяет данные о возможном нахождении гражданских на заводе «Азот»

Силы ЛНР проверяют информацию о возможности нахождения гражданского населения на территории завода «Азот», не исключено, что это вброс со стороны вооруженных сил Украины, направленный на затруднение наступления, сообщил подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«То, что там на территории предприятия находятся подразделения украинской армии, мы знаем прекрасно. А то, что там существуют мирные граждане, – это вопрос, который мы сейчас очень тщательно изучаем, если там вообще мирные граждане, прорабатываем некоторые моменты по разведанным», – передает РИА «Новости» слова Марочко в эфире канала «Россия 1».

«Мы можем даже говорить, что есть так называемые информационные вбросы, которые могут затруднить продвижение наших войск… Дабы спасти свою шкуру, они (ВСУ) как раз и могут заявлять о мирных жителях, которые как могут там находиться, так и нет. На данный момент эта информация проверяется», – отметил Марочко.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что его помощник по силовому блоку Апты Алаудинов получил от пленного данные о том, что боевики нацбатальона «Айдар» загнали на территорию предприятия порядка 300 мирных жителей, которых, вероятно, они могут использовать в качестве живого щита.

Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что ВСУ подорвали на химкомбинате «Азот» в Северодонецке емкость с химикатами, территория завода контролируется украинскими вооруженными формированиями.

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