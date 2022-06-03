 

ЛНР проверяет данные о возможном нахождении гражданских на заводе «Азот»

03.06.2022, 12:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Силы ЛНР проверяют информацию о возможности нахождения гражданского населения на территории завода «Азот», не исключено, что это вброс со стороны вооруженных сил Украины, направленный на затруднение наступления, сообщил подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«То, что там на территории предприятия находятся подразделения украинской армии, мы знаем прекрасно. А то, что там существуют мирные граждане, – это вопрос, который мы сейчас очень тщательно изучаем, если там вообще мирные граждане, прорабатываем некоторые моменты по разведанным», – передает РИА «Новости» слова Марочко в эфире канала «Россия 1».

«Мы можем даже говорить, что есть так называемые информационные вбросы, которые могут затруднить продвижение наших войск… Дабы спасти свою шкуру, они (ВСУ) как раз и могут заявлять о мирных жителях, которые как могут там находиться, так и нет. На данный момент эта информация проверяется», – отметил Марочко.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что его помощник по силовому блоку Апты Алаудинов получил от пленного данные о том, что боевики нацбатальона «Айдар» загнали на территорию предприятия порядка 300 мирных жителей, которых, вероятно, они могут использовать в качестве живого щита.

Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что ВСУ подорвали на химкомбинате «Азот» в Северодонецке емкость с химикатами, территория завода контролируется украинскими вооруженными формированиями.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.05.21 / Hill – половина американцев назвали свои налоги «слишком высокими», но «справедливыми»

23.03.21 / Операторов данных могут обязать возмещать моральный вред жертвам утечек

23.07.20 / В мире выпустили первую коллекционную криптомонету

12.11.21 / Началось производство нового поколения Toyota Avanza

18.05.21 / Эксперт рассказал, как правильно хранить старый смартфон

12.09.20 / В Беларуси сообщают о первых задержаниях на Марше женщин в Минске

18.02.22 / Боевики снова обстреляли Станицу Луганскую. Большая часть поселка обесточена – ВГА

18.02.21 / Задержанным в Крыму активистам избрали меру пресечения

06.08.20 / Экс-динамовец Панченко продолжит карьеру в “Тамбове”

07.03.21 / В Польше предъявили обвинение водителю попавшего в ДТП автобуса с украинцами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика