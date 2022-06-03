 

США ввели санкции против челябинского предприятия импортозамещения

03.06.2022, 12:55, Новости дня
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Соединенные Штаты включили в пакет антироссийских санкций работающий на оборонную промышленность радиозавод «Полет» в Челябинске, сообщила группе корпоративных коммуникаций завода.

«Мы с 7 апреля находимся под американскими ограничениями. Ситуация не изменилась. В портфеле предприятия – контракты на 2022-2024 годы», – передает Ura.ru комментарии группы корпоративных коммуникаций «Полета».

Уточняется, что предприятие производит оборудование для аэропортов – радиомаяки, системы мониторинга, радиолокаторы. А также является активным участником программы импортозамещения.

Предприятие, которое входит в концерн радиостроения «Вега» госкорпорации «Ростех», в апреле заявило о планах сертифицировать и вывести на рынок новые изделия. Их назначение – обеспечить безопасность воздушного сообщения. В список санкций США в июне также попали два предприятия из Миасса – машиностроительный завод и «НПО Электромеханики».

Как сообщил челябинский экономист Сергей Гордеев, влияние санкций против завода «Полет» окажет незначительное влияние на экономику города. «Предприятие в последние годы снизило объемы производства. Не думаю, что санкции против компании существенно отразятся на экономике Челябинска», – отметил эксперт.

Ранее в Минпромторге заявили, что российские производители программного обеспечения справятся с задачей импортозамещения для объектов критической инфраструктуры.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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