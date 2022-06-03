 

Минобороны показало «режиссерскую версию» съемок украинского фейка о «победе в бою»

03.06.2022, 12:55, Новости дня
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Министерство обороны обнародовало видеозапись со съемок сделанного украинской стороной фейкового ролика о «бое» с российскими войсками. На кадрах можно рассмотреть съемочную группу и услышать указания режиссера.

На кадрах видно, как режиссер отдает команду «начали», и военные открывают огонь. Передвижения солдат снимает оператор, на кадрах можно заметить также других членов съемочной группы. Видео опубликовано в Telegram-канале Минобороны.

«И приготовились, начали, пошли (…) Бегом, бегом», – командует режиссер на другом видео. Под эту команду из автомобиля выходит солдат с собакой, другие военнослужащие продвигаются вперед.

Напомним, МО сообщило, что 28 мая в районе населенного пункта Мешковка Николаевской области отсняты постановочные видеоматериалы о якобы «высокой эффективности» применения украинскими националистами западного вооружения.

«За отсутствием трофейной российской техники «условный противник» в кадре появляется на украинских БТР и бронемашинах. Следующие съемки видеосюжетов спланированы на 5 и 6 июня. Видеоматериалы будут посвящены постановочным свидетельствам «простых украинцев», обвиняющих Россию в якобы намеренных обстрелах мирных населенных пунктов», – сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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